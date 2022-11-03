الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-11-2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يؤدي المسلمون الصلاة يوميًا وتتكرر 5 مرات في اليوم الواحد، لذا يبحثون بصفة يومية عن مواقيت الصلاة والتي تختلف مع تغيرات فصول السنة، ويقدم الدستور لقرائه خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس في بعض محافظات مصر .

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • صلاة الفجر 4:41 صباحاً
  • صلاة الظهر 11:39 صباحاً
  • صلاة العصر 2:45 مساءً
  • صلاة المغرب 5:07  مساءً
  • صلاة العشاء 6:26  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • صلاة الفجر 4:47 صباحاً
  • أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • أذان العصر 2:49 مساءً
  • أذان المغرب 5:11 مساءً
  • أذان العشاء 6:31 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • صلاة الفجر 4:38 صباحاً
  • أذان الظهر 11:34 صباحاً
  • أذان العصر 2:40 مساءً
  • أذان المغرب 5:02 مساءً
  • أذن العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • صلاة الفجر 4:28 صباحاً
  • أذان الظهر 11:26 صباحاً
  • أذان العصر 2:35  مساءً
  • أذان المغرب 4:58 مساءً
  • أذان العشاء 6:15 مساءً
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مواقيت الصلاة في أسوان

  • صلاة الفجر 5:08 صباحاً
  • أذان الظهر 12:08 صباحاً
  • أذان العصر 3:21 مساءً
  • أذان المغرب 5:44 مساءً
  • أذان العشاء 6:59 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • صلاة الفجر 4:42 صباحاً
  • أذان الظهر 11:40 صباحاً
  • أذان العصر 2:50 مساءً
  • أذان المغرب 5:13 مساءً
  • أذان العشاء 6:29 مساءً
الصلاة العصر الظهر الفجر العشاء المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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