مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-11-2022 فى محافظات مصر
يؤدي المسلمون الصلاة يوميًا وتتكرر 5 مرات في اليوم الواحد، لذا يبحثون بصفة يومية عن مواقيت الصلاة والتي تختلف مع تغيرات فصول السنة، ويقدم الدستور لقرائه خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس في بعض محافظات مصر .
مواقيت الصلاة في القاهرة
- صلاة الفجر 4:41 صباحاً
- صلاة الظهر 11:39 صباحاً
- صلاة العصر 2:45 مساءً
- صلاة المغرب 5:07 مساءً
- صلاة العشاء 6:26 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- صلاة الفجر 4:47 صباحاً
- أذان الظهر 11:44 صباحاً
- أذان العصر 2:49 مساءً
- أذان المغرب 5:11 مساءً
- أذان العشاء 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- صلاة الفجر 4:38 صباحاً
- أذان الظهر 11:34 صباحاً
- أذان العصر 2:40 مساءً
- أذان المغرب 5:02 مساءً
- أذن العشاء 6:22 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- صلاة الفجر 4:28 صباحاً
- أذان الظهر 11:26 صباحاً
- أذان العصر 2:35 مساءً
- أذان المغرب 4:58 مساءً
- أذان العشاء 6:15 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- صلاة الفجر 5:08 صباحاً
- أذان الظهر 12:08 صباحاً
- أذان العصر 3:21 مساءً
- أذان المغرب 5:44 مساءً
- أذان العشاء 6:59 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- صلاة الفجر 4:42 صباحاً
- أذان الظهر 11:40 صباحاً
- أذان العصر 2:50 مساءً
- أذان المغرب 5:13 مساءً
- أذان العشاء 6:29 مساءً