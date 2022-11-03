مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-11-2022 فى محافظات مصر

يؤدي المسلمون الصلاة يوميًا وتتكرر 5 مرات في اليوم الواحد، لذا يبحثون بصفة يومية عن مواقيت الصلاة والتي تختلف مع تغيرات فصول السنة، ويقدم الدستور لقرائه خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس في بعض محافظات مصر .

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:41 صباحاً

صلاة الظهر 11:39 صباحاً

صلاة العصر 2:45 مساءً

صلاة المغرب 5:07 مساءً

صلاة العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 4:47 صباحاً

أذان الظهر 11:44 صباحاً

أذان العصر 2:49 مساءً

أذان المغرب 5:11 مساءً

أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:38 صباحاً

أذان الظهر 11:34 صباحاً

أذان العصر 2:40 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذن العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:28 صباحاً

أذان الظهر 11:26 صباحاً

أذان العصر 2:35 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:15 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 5:08 صباحاً

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:21 مساءً

أذان المغرب 5:44 مساءً

أذان العشاء 6:59 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط