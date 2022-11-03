دعاء الفجر اليوم الخميس 3-11-2022 لقضاء الحوائج

يبحث المسلمون عن صيغ جديدة لترديد دعاء الصباح وأدعية الفجر، ويعد الدعاء أحد العبادات التي يتقرب بها العبد من ربه ولسؤاله من خير الدنيا والآخرة، وتقدم «الدستور» لقرائها صيغ جديدة مكتوبة من دعاء الصباح وأدعية الفجر من القرآن و السنة النبوية.

أدعية الفجر

«أدعية الفجر اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهمَّ إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين».

من أدعية الفجر: «بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يُرجى إلا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيّض بها وجهي يا أرحم الراحمين. اللهمَّ إليك مددتُ يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الصباح

«لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين».

من دعاء الصباح: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته».

من دعاء الصباح: «اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات الأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم يا قيوم السماوات والأرض».