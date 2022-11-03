سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية 3-11-2022

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عند مستوى ٢٤ جنيه في أغلب البنوك رغم اتجاه الفيدرالي الأمريكي اليوم لرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة خلال العام الجاري.

وسجل سعر الدولار ارتفاع قياسي طوال الأسبوع الجاري بعد اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب ما أدى الي ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

ويعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم .

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سجل سعر الدلاور في بنك الإسكندرية، 24.10 جنيه للشراء، و 24.20 للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 24.20 جنيه للشراء، و 24.30 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 24.03 جنيه للشراء، و 24.13 للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك إلى 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك سايب 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

بلغ الدولار في بنك المشرق 24.25 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى 24.15 جنيه للشراء، و 24.25 للبيع.

رفع سعر الفائدة

وارتفع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأربعاء بعد أن صدر قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، وللمرة السادسة خلال العام الجاري، وارتفعت من 3.75 إلى 4%.