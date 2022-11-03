أسعار الذهب اليوم الخميس 3-11-2022 فى مصر

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم تراجعًا طفيفا، وسجل الذهب عيار ٢١ - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر- 1200 جنيه للشراء، بعد أن تجاوز سعره مع بداية الأسبوع 1240 جنيها.

وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع متأثرة بارتفاع سعر الدولار الذي سجل ارتفاعات قياسية مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والشراء .

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب بأعيرته المختلفة بدون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24 بيع 1,367 جنيه شراء 1,371 جنيها.

بلغ عيار 22 بيع 1,253 جنيه شراء 1,257 جنيها.

تراجع عيار 21 بيع 1,196 جنيه ، شراء 1,200 جنيه.

تراجع عيار 18 بيع 1,025 جنيه شراء 1,029 جنيها.

سجل عيار 14 بيع 797 جنيه شراء 800 جنيه.

بلغ عيار 12 بيع 683 جنيه شراء 686 جنيها.

سعر الأونصة بيع 42,509 جنيهات شراء 42,651 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 9,568 جنيها شراء 9,600 جنيه.

الكيلو بيع 1,366,857 جنيها شراء 1,371,429 جنيها.

سعر الذهب العالمي

وتراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.5 ٪؜ إلى 1640.05 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 ٪؜ عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي، وكانت الأسعار قد قفزت أكثر من واحد بالمئة بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

سعر الذهب في سوق المال