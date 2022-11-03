الخميس 03 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-11-2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ads

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم تراجعًا طفيفا، وسجل الذهب عيار ٢١ - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في مصر- 1200 جنيه للشراء، بعد أن تجاوز سعره مع بداية الأسبوع 1240 جنيها.

وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع متأثرة بارتفاع سعر الدولار الذي سجل ارتفاعات قياسية مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والشراء . 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب بأعيرته المختلفة بدون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم 

 

  • سجل عيار 24 بيع 1,367 جنيه شراء 1,371 جنيها.
  • بلغ عيار 22 بيع 1,253 جنيه شراء 1,257 جنيها.
  • تراجع عيار 21 بيع 1,196 جنيه ، شراء 1,200 جنيه.
  • تراجع عيار 18 بيع 1,025 جنيه شراء 1,029 جنيها.
  • سجل عيار 14 بيع 797 جنيه شراء 800 جنيه.
  • بلغ عيار 12 بيع 683 جنيه شراء 686 جنيها.

مدبولى: الدولة هتتحمل 43 مليار جنيه لمدة عام عشان منزودش أسعار الكهرباء

انخفاض أسعار الخضروات اليوم لدى التجار بالسوق المحلي

  • سعر الأونصة بيع 42,509 جنيهات شراء 42,651 جنيها.
  • الجنيه الذهب بيع 9,568 جنيها شراء 9,600 جنيه.
  • الكيلو بيع 1,366,857 جنيها شراء 1,371,429 جنيها.

 

سعر الذهب العالمي 

وتراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.5 ٪؜ إلى 1640.05 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 ٪؜ عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي، وكانت الأسعار قد قفزت أكثر من واحد بالمئة بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

سعر الذهب في سوق المال 

  • اسعار الذهب عيار 24  1,267 جنيها     $52.61
  • سعر الذهب عيار 22    1,161 جنيها     $48.23
  • اسعار الذهب عيار 21  1,108 جنيهات     $46.04
  • اسعار الذهب عيار 18  950.07 جنيه   $39.46
  • سعر الذهب عيار 14    738.93 جنيه   $30.69
  • سعر الذهب عيار 12    633.37 جنيها   $26.31
  • سعر الذهب عيار 9      475.03 جنيه   $19.73
  • اسعار أوقية الذهب       39,395 جنيها   $1,636
  • اسعار جنيه الذهب       8,867 جنيها     $368.29
  • اسعار كيلو الذهب       1,266,735 جنيها       $52,611
txt

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 2 - 11 - 2022

txt

الجوافة بـ7 جنيهات.. أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم

 

 

الذهب عيار ٢١ عيار 18 الجنية الذهب عيار 24

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية 3-11-2022

مجلس الأمن الدولى يعارض مشروع قرار روسى بشأن الأنشطة البيولوجية فى أوكرانيا

اليابان تحث السكان على الاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثانى على التوالى

طرفا النزاع فى إثيوبيا يوقعان اتفاقية هدنة

«أوكرانرجو» الأوكرانية تفصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق فى البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

د هند جاد

ثمانية أقنعة للعقلية الذكورية

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى