الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أشخاص يديرون مصنعًا لإعادة تعبئة مشروبات كحولية

الأمن
الأمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط 6 أشخاص لإدارتهم شقة كمصنع دون ترخيص لإعادة تعبئة زجاجات مشروبات كحولية لماركات عالمية دون ترخيص.

ورد لقسم بولاق الدكرور معلومات مسبقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط  6 أشخاص جميعهم يعملون في مجال توزيع وبيع الخمور يقومون باستغلال شقة في فيصل، مستأجرة، كمصنع بدون ترخيص لإعادة تعبئة زجاجات مشروبات كحولية لماركات عالمية، وبحوزتهم 44 زجاجـة مـواد كحولية معبأة مختلفة الأنواع، وكمية من أغطية الزجاجات 3 سرنجة تستخدم في التعبئة 3 أجولة كبيرة تحوي زجاجات فارغة المجهزة للتعبئة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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