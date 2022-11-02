حبس طرفي مشاجرة في المنيرة الغربية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط طرفي مشاجرة، اندلعت في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس طرفي المشاجرة.

ورد لقسم شرطة المنيرة الغربية بلاغ من الأهالي، بوجود مشاجرة في أحد الشوارع، دائرة القسم، وأمكن التوصل لمقطع فيديو بمضون المشاجرة لأحد الأشخاص، ممسكا بيده سلاح أبيض «كزلك»، وسيدة بتبادلا السباب.

بالانتقال والفحص، تبين طرفي المشاجرة كلا من ربة منزل، ونجلها، وعاطل بمحل البلاغ، بسبب خلافات الجيرة بينهما، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى كلا منهم عل الآخر بالسب والشتم، لوح خلالها الثالث بسلاح أبيض «كزلك» كان بحوزته، وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.