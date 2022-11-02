الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طرفي مشاجرة في المنيرة الغربية بالجيزة

حبس
حبس
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط طرفي مشاجرة، اندلعت في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس طرفي المشاجرة.

ورد لقسم شرطة المنيرة الغربية بلاغ من الأهالي، بوجود مشاجرة في أحد الشوارع، دائرة القسم، وأمكن التوصل لمقطع فيديو بمضون المشاجرة لأحد الأشخاص، ممسكا بيده سلاح أبيض «كزلك»، وسيدة بتبادلا السباب.

بالانتقال والفحص، تبين طرفي المشاجرة كلا من ربة منزل، ونجلها، وعاطل بمحل البلاغ، بسبب خلافات الجيرة بينهما، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى كلا منهم عل الآخر بالسب والشتم، لوح خلالها الثالث بسلاح أبيض «كزلك» كان بحوزته، وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

نجوم الموسيقى العربية: «المتحدة» أسعدت الملايين بالطرب الأصيل

غدًا.. الإعلان عن أفضل المشروعات الفائزة في «المشروعات الخضراء»

وثائق مغمّسة بالدماء.. لماذا تحاول الإرهابية إحياء خلاياها النوعية قبل قمة المناخ؟

كشف ملابسات العثور على جثة شخص فى حالة تعفن بالجيزة

بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تعلن عن طموحها في تقديم خدماتها بألف لغة

ضبط 6 أشخاص يديرون مصنعًا لإعادة تعبئة مشروبات كحولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

د هند جاد

ثمانية أقنعة للعقلية الذكورية

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى