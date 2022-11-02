الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين جراء تصادم 3 سيارات بطريق الواحات

حادث
حادث
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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم بين 3 سيارات بالكيلو 75 بطريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالكيلو 75 بطريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين اصطدام 3 سيارات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الواحات لتلقى العلاج، وجار رفع آثار الحادث. 

وتحفظ رجال المباحث على السيارات المتصادمة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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