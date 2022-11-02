الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. كيف نعلم الطفل احترام الغير؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كان لمبادرة “أخلاقنا الجميلة” التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صدى واسع جعلت الكثير يبحث ويركز انتباهه؛ ليعلم أطفاله الأخلاق الحميدة، في ظل الانفتاح على الثقافات الآن، وفي هذا الصدد نوضح كيف يمكن أن نعلم أطفالنا احترام الغير؟.

ونرصد بعض النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها.

تذكر أن طفلك ليس صديقك: سواء كان يحبك أو يكرهك في الوقت الحالي ليس مهمًا، مهمتك هي تعليمه احترامك والآخرين من أجل العمل في العالم الحقيقي.

قبض على عدم الاحترام مبكرًا وتدخل مع العواقب المناسبة للعمر مثل الوقت المستقطع، إن قول أشياء مثل "نحن لا نتحدث بهذه الطريقة في هذه العائلة" يساعد طفلك على التفكير في القيم العائلية وكيف يتوقع منهم معاملة الآخرين.

كن منسجمًا مع زوجتك: انتبه جيدًا لكيفية تعامل كل واحد منكم مع عدم الاحترام. 

علم طفلك أساسيات التفاعل الاجتماعي: "من فضلك"، "شكرًا"، "المعذرة"، و"هل يمكنني مساعدتك؟" هي بعض العناصر الأساسية لإظهار الأخلاق الحميدة، كن نموذجًا جيدًا واستخدم هذه العبارات المهذبة عند التحدث إلى طفلك والآخرين.

كن محترمًا عندما تصحح طفلك: قد يؤدي الصراخ أو الانزعاج إلى تصعيد السلوك، ويعلم طفلك أن هذه طريقة مناسبة للرد، اشرح بهدوء ما هو الخطأ وكيف يمكن لطفلك أن يتحسن.

تشير الدراسات إلى أن الافتقار إلى الانضباط والتوجيه والتحكم يؤدي إلى انعدام الأمن لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

تسعى نفسياتهم المرنة والقابلة للتأثر إلى الأمان في شخصيات السلطة الأقرب إليهم مثل والديهم، عندما تكون هذه السيطرة مفقودة سيستغل الأطفال الوالدين والمواقف ويسعون لممارسة سلطتهم على حساب الأسرة والطفل.

على سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة أجرتها ماري لورين نيل أن الأطفال الصغار الذين لديهم آباء متساهلون كانوا أكثر عرضة بمرتين لإظهار مشاكل الاستبطان (القلق) والظاهرة الخارجية (السلوكيات التخريبية).

أطفاله الأخلاق الحميدة نعلم أطفالنا احترام الغير كيف تعلم احترام الاطفال 6 أشياء يمكنك القيام بها لجعل الأطفال طفلك لا يحترم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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