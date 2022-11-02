الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس خادمة سرقت ذهب سيدة بأسلوب المغافلة بالجمالية

حبس
حبس
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قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات بأسلوب المغافلة والتى تعمل طرفها وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتبلغ لقسم شرطة الجمالية بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية وبالانتقال تبين أنها سيدة مقيمة في العمرانية بالجيزة وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر .

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بأسلوب "المُغافلة".

وباستدعاء المجنى عليها تعرّفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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