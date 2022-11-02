إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بقرية جردو التابعة لمركز إطسا بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بقرية جردو بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة ثلاثة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.