الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تنمي موهبة طفلك في خطوات سهلة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يرغب العديد من الآباء في تنمية مواهب أطفالهم في عدة مجالات، حتى يجد الطفل الموهبة التي تعبر عنه وعن ما يمتلكه من إمكانيات، وهذا ما تسعى إليه مبادرات شركة المتحدة حيث أطلقت مبادرة الهدف منها رعاية مواهب الأطفال، ومن هنا نوضح كيف يمكن أن نصل لهذا الهدف.

 وفقًا لموقع "Innovation kids lab" قد يؤدي النشاط الذي يشارك فيه طفل إلى حمل طفل آخر بسرعة، إذا كان لديك أكثر من طفل، فمن المحتمل أن تكون قد شاهدت هذا بالفعل،  يجب أن نجد الوقت لاكتشاف وتحديد ما يجعل كل طفل فريدًا وتعزيز ما يجعله مميزًا.

كيف تنمي موهبة طفلك في 3 خطوات سهلة

1-مراقبة وتحديد موهبة طفلك:  كل طفل لديه مزيج من نقاط القوة والمواهب. 

2-لاحظ الألعاب والألعاب التي يفضل طفلك لعبها.

3- الثناء في حالة عمل المجهود والمكافأة  وبناء احترامه لذاته من خلال مدح الجهد، فإنك تبني ثقة طفلك بنفسه، سيتعلم طفلك أن تطوير مواهبه يتطلب عملاً شاقًا، حتى الأطفال "الموهوبين" في المناطق لا يزالون بحاجة إلى العمل الجاد لتطوير تلك الموهبة الطبيعية.

4. توفير الموارد لتنمية اهتمامات طفلك من خلال  توفير بيئة تعليمية غنية بناءً على اهتمامات طفلك.

ماذا لو لم أكن أعرف نقاط قوة طفلي؟

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب تحديد نقاط القوة لدى أطفالنا خاصة عندما يكونون صغارًا، من خلال تقديم أنواع مختلفة من الأنشطة أو مراقبة الألعاب  والأنشطة المفضلة لطفل، يمكنك البدء في تحديد نقاط قوتهم، ومساعدته في  تنمية مواهبه أو تحدي طفلك عند الحاجة فكل طفل فريد من نوعه.

بيئة داعمة ومحبة

أعلم أنك تريد لطفلك أن يتفوق في كل مجال من مجالات حياته، لكنك لن تكون قادرًا على فعل أي شيء بشكل صحيح إذا ضغطت على تطلعاتك عليه، إذا تمكنت من إيجاد نهج صحي خالٍ من الضغط من أجل معرفة المزيد عن قدرات طفلك الطبيعية، فسوف تخلق بيئة داعمة للغاية له.

هل تعرف نقاط قوة طفلك واهتماماته طفلك مميزا الأنشطة الخاصة بأطفالنا نقاط القوة الإبداعية لدى طفلك كيف تنمي موهبة طفلك في 3 خطوات سهلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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