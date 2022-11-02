«قمة العرب».. الرئيس: مصر ستظل طامحة فى شراكة فعلية بين الدول العربية

- انعقاد القمة دعوة لاستلهام روح القومية العربية والصمود للحفاظ على هويتنا والدفاع عن حقوق شعوبنا

- آليات العمل المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة فى ظل الرئاسة الجزائرية

- لن ندخر جهدًا فى سبيل دعم الجامعة العربية بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة

- أبوابنا مفتوحة أمام كل العرب فى سبيل الدفاع عن حاضر ومستقبل الأجيال المقبلة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة تعزيز وحدة الصف العربى لمنع التدخلات الخارجية فى المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة العربية فى الجزائر تأتى فى توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية، وتحديات تشتد إقليميًا وعالميًا.

ودعا الرئيس السيسى، فى كلمته أمام القمة العربية فى الجزائر، إلى تبنى مقاربة لتعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى أن مصر تطمح إلى شراكة فعلية مع الدول العربية استنادًا إلى ما يجمع هذه الدول من تاريخ مشترك، وتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا، ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعى.

وشدد على أن مصر ستظل داعمة للأمن القومى العربى ولن تدخر جهدًا فى سبيل دعم الجامعة العربية «بيت العرب»، بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة، معربًا عن ثقته بأن آليات العمل العربى المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة فى ظل رئاسة الجزائر القمة العربية الحالية.

كما أكد الرئيس السيسى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وأعرب عن تطلعه لأن تسفر قمة شرم الشيخ للمناخ عن حلول لقضايا المناخ، وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فى ليبيا وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وأعرب عن سروره لوجوده فى القمة العربية بالجزائر «بلد المليون شهيد»، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ.. والأخطار التى تداهم دولنا واحدة وترتبط بتهديد الدولة الوطنية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته أمام القمة العربية بالجزائر: «إن هذا الجمع يلتئم بعد غياب طال أعوامًا ليحمل معه دلالة سياسية تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا والتصدى للتحديات المشتركة التى تواجه أوطاننا».

وأكد أن انعقاد القمة العربية يعد فى حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على الهوية وتحرير الإرادة الوطنية والدفاع عن حقوق الشعوب العربية وصون مقدراتها.

وأضاف: «إننا فى حاجة ماسة اليوم، فى ظل تتابع الأزمات العالمية والإقليمية، إلى استذكار محطات التعاون المضيئة فى تاريخنا، التى تجسدت فيها أسمى معانى العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل، وبما يعيد الحقوق لأصحابها ويحفظ الاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة».

وتابع: «تاريخ أمتنا العربية، وما شهدته دولنا من أحداث فى الماضى القريب، يثبت لنا جميعًا، وبما لا يدع مجالًا للشك أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربى سيمتد إلى مصر والمشرق العربى ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار فى دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره إلى المغرب العربى، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعًا، مؤكدًا أن أمننا القومى العربى هو كل لا يتجزأ، فأينما نولى أنظارنا نجد أن الأخطار التى تداهم دولنا واحدة».

وأوضح أن الأخطار التى تداهم العرب واحدة، وترتبط فى مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتدخل قوى إقليمية أجنبية فى شئون المنطقة من خلال تغذية النزاعات وصولًا إلى الاعتداء العسكرى المباشر على بعض الدول العربية، وكلها عوامل أفضت إلى طول أمد الأزمات دون حل، فى زمن تشتد فيه التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئة عالميًا وإقليميًا، ويزيد فيه الاستقطاب الدولى، الذى أصبح عنصرًا ضاغطًا سياسيًا واقتصاديًا، وعلى نحو بات يؤثر على جميع الدول.

ونبه الرئيس السيسى إلى أن تلك التحديات أثرت فى العديد من الشواغل المشروعة لدى الشارع العربى، الذى بات يتساءل عن الأسباب التى تعوق تحقيق التكامل بين دول الإقليم العربى فى مختلف المجالات، وتلك التى تحول دون أن تلحق أمته ذات الموارد والإمكانات الهائلة بركب الأمم الأكثر تقدمًا.

وتابع: «الشارع العربى صار يتساءل عن غياب التصور والإجراءات المطلوب اتخاذها لوقف نزيف الدم العربى وردع تدخلات القوى الخارجية والحد من إهدار ثروات المنطقة فى غير مقاصدها الصحيحة وبلورة تسوية نهائية للصراعات التى لن تحل بمعادلة يُقصى فيها طرف أو يجار على حقوقه، انطلاقًا من واقع الترابط الفعلى الذى يجعلنا جميعًا أعضاء لجسد واحد، ومن واقع حجم التحديات والضغوط الراهنة الذى يفوق أى دولة على التصدى لها منفردة».

وشدد على أنه يتعين على الدول العربية تبنى مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدرتها الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات، استنادًا إلى أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربى الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم الدول ومؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى، مما يسهم فى حفظ السلم الاجتماعى، وترسيخ ركائز الحكم الرشيد، والمواطنة وحقوق الإنسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مع قطع الطريق أمام أى محاولات لدعمها، أو منحها غطاء سياسيًا أو توظيفها من قبل بعض القوى، سواء الإقليمية أو الدولية، لإنشاء مناطق نفوذ لها فى العالم العربى.

واستطرد: «ضمان قوة ووحدة الصف العربى هو خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمى مستقيمة، تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، ولاحترام استقلال وسيادة وعروبة دولنا وتحقيق المنفعة المتبادلة، وحسن الجوار والامتناع الكامل عن التدخل فى الشئون العربية».

وأردف: «مصر ستظل طامحة وراغبة فى تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا يتشكل من خلال اضطلاع كل دولة بمسئولياتها على النطاق الوطنى فى سياق أوسع من العمل الجماعى على تعزيز قدراتنا العربية سياسيًا واقتصاديا وأمنيًا».

ونوه إلى أن تكامل القدرات المتباينة ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما فى ذلك أزمتا الطاقة والغذاء، كما يوفر الحماية الرئيسية للجميع من الاستقطاب الدولى الآخذ فى التصاعد فى الفترة الأخيرة.

ونبه، أيضًا، إلى أن ذلك الاستقطاب باتت له تبعات سلبية على التناول الدولى لأزمات المنطقة العربية، وأعاد للأذهان مظاهر حقبة تاريخية عانى فيها العالم بأسره.



نحتاج لمزيد من العمل الجماعى للتعامل مع أزمات ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان.. وتحدى الأمن المائى لا ينفصل عن التحديات الأخرى

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أن المضى قدمًا على طريق اللحاق بركب التقدم والتنمية يتطلب العمل الجاد على تسوية مختلف أزمات العالم العربى، وعلى رأسها دومًا وأبدًا القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القدرة على العمل الجماعى لتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية كانت تاريخيًا وستظل المعيار الحقيقى لمدى التماسك العربى.

وشدد على أن المبادرة العربية للسلام ستظل تجسيدًا لذلك التماسك وللرؤية المشتركة إزاء الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيد للفلسطينيين وطنهم، وتسمح بعودة اللاجئين بما يتسق مع مبادئ القانون الدولى والشرعية الدولية.

وقال الرئيس السيسى: «إننا ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل العربى الجماعى حتى فى التعامل مع الأزمات الجديدة، التى جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية، فى ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة فى تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات فى المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار، وهو ما يؤثر علينا جميعًا ويعرقل جهودنا فى التنمية والتكامل».

وأضاف: «إنه من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا فى دعمكم لمساعينا الحالية فى ليبيا الشقيقة، للتوصل فى أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فى مدى زمنى محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها».

ونبه الرئيس السيسى إلى معضلة الأمن المائى التى تؤثر على عدد من الدول العربية، والتى تأتى فى سياق وحدة الأمن القومى العربى، وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها.

وجدد تأكيده، فى ذلك السياق، على أهمية الاستمرار فى حث إثيوبيا على التحلى بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبى، تنفيذًا للبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر ٢٠٢١، والأخذ بأى من الحلول الكثيرة التى طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتى تؤمن مصالح الشعب الإثيوبى الاقتصادية الآن ومستقبلًا، وتصون فى الوقت ذاته حياة الشعبين المصرى والسودانى.

وأكد أن تحدى الأمن المائى لا ينفصل عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة، وفى مقدمتها تغير المناخ الذى أصبح واقعًا مفروضًا على العالم، معربًا عن تطلعه لاستقبال القادة العرب فى مصر يومىّ ٧ و٨ نوفمبر بقمة شرم الشيخ، لتنفيذ تعهدات المناخ وتحويل هذا التحدى إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالح الجميع.

وشدد الرئيس السيسى، خلال كلمته، على أن تسوية الأزمات العربية والتعاطى مع التحديات الدولية ينطلق أساسًا من الإيمان بوحدة الأهداف والمصير، وتفعيلًا للتعاون والإمكانات والأدوات فى مسائل الأمن الجماعى، وذلك بالتوازى مع جهود التكامل على المسارات الأخرى.

وتابع: «فلننظر حولنا.. لقد سبقتنا تكتلات أخرى نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانى من تناحر حقيقى بل وحروب فيما بينها.. فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات فى الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر».

ووجه الرئيس السيسى، فى ختام كلمته، رسالة إلى الشعوب العربية قائلًا: «ثقوا فى أمتنا العربية، فهى صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضارى ثرى وممتد، وما زالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم، وثقوا فى أن مصر ستضع دومًا نصب أعينها تماسك الكيان العربى، وصونه وحمايته، وستظل دائمًا حاضرة دعمًا لكم، وستبقى على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب فى سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال المقبلة».

وتوجه الرئيس السيسى إلى الله- عز وجل- بالدعاء أن يسدد الخطى وأن يوفق الجميع لما فيه الخير للأمة العربية.