الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طالب إعدادى غرق فى مياه ترعة بطنطا

جثة
جثة
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لقي طالب إعدادي مصرعه غرقًا، في ترعة بقرية محلة روح التابعة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب غرقًا داخل ترعة بقرية محلة روح، بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات من الإنقاذ النهري، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق طفل يدعى "يوسف.ا.م" ويبلغ من العمر 13 عامًا، مقيد طالبًا بالصف الأول الإعدادي، أثناء لهوه برفقة 2 من أصدقائه وتم انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل المستشفى، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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