الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسنة صدمها قطار «منوف - بنها» بالمنوفية

جثة
جثة
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لقيت سيدة مسنة بإحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية، مصرعها وذلك إثر اصطدام قطار منوف - بنها بها نتيجة عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع سيدة مسنة بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام قطار منوف - بنها بها نتيجة عبورها من مكان غير مخصص للمشاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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