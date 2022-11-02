التصريح بدفن جثة فتاة توفيت إثر جرعة زائدة من المخدرات بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول وفاة فتاة إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد استقبال فتاة في العقد الثالث من عمرها ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إسعافها وادعاء تناول جرعة مخدرات ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المتوفاة أفادت بأن ابنتها معتادة الخروج المتكرر من المنزل وتعاطي المواد المخدرة، وعثر بجسدها على آثار حقن بالذراع والقدمين ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.