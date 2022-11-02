أب ذهب لحماية ابنته من مضايقات عاطل فعاد جثة هامدة بالقليوبية

قررت النيابة العامة بالقليوبية اليوم، حبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل صاحب ورشة بطعنة نافذة بالصدر كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بلاغا من أحد المستشفيات بوصول جثة أربعيني مصابة بطعنة نافذة بالصدر وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص في مشاجرة علي يد شاب بطعنة نافذة بالصدر أثناء معاتبة الضحية للمتهم بمعاكسة ابنته.

بالانتقال إلى محل الواقعة وسؤال شهود العيان تبين قيام المتهم بمعاكسة ابنة الضحية أثناء عودتها من المدرسة وأثناء معاتبة الضحية للمتهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وقام المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض مطواة بمنطقة الصدر، فارداه قتيلاً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.