الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق أشجار طريق الواحات

حريق أشجار طريق الواحات
حريق أشجار طريق الواحات
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طلبت نيابة أكتوبر انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب اشتعال حريق في 4 أشجار وكميـة مـن الـهيش بطريق الواحات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من 4 أشجار وكمية من الهيش بطريق الواحات بالجيزة ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع  4 أشجار وكمية من الهيش بطريق الواحات الجيزة، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

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وائل لطفي

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