الداخلية تنجح في ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، الأربعاء، فى ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة من إحدى الدول للأسواق المصرية.

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوى بإعتزام إحدى شركات الإستيراد تهريب (عدد 25 طرد بعدد 200 كرتونة تحوى أجهزة إلكترونية) إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة فى عمليات الرصد والتتبع أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ، كما أمكن ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوى وبتفتيشها تم ضبط ما يلى (23983 هاتف محمول - (5646) ساعة يد ذكية – 830 سماعة بلوتوث - 4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة –108 كيلو جرام مشغولات "يشتبه فى كونها معادن ثمينة" – 7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها – كمية من اللوحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة طبية متقدمة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

تُقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع بأكثر من 450 مليون جنيه تقريبًا.