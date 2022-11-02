تفاصيل القبض على المتهم بقتل صاحب مصنع في أكتوبر

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل صاحب مصنع في أكتوبر وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابستها.

كانت إدارة البحث الجنائي في الجيزة قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة صاحب مصنع «حدادة» داخل مصنعه، به إصابات بالرأس «جرح غائر أعلى الأنف ومنتصف الجبهة وآخر بالجبهة من الناحية اليسرى».

البداية عندما تلقى اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، يفيد فيه تلاقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة صاحب مصنع حدادة 64 سنة، مقيم السيدة زينب، متوفى داخل مصنعه الكائن بدائرة القسم، وبه إصابات بالرأس، وجرح غائر أعلى الأنف ومنتصف الجبهة، وآخر بالجبهة من الناحية اليسرى وسرقة هاتف المحمول وجهاز dvR.

وعلى الفور، أمر اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه لكشف غموض الحادث، والقبض على الجناة، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، وحصر علاقات المجني عليه والتقنيات الحديثة، أمكن ضبط المتهم حداد 44 سنة، مقيم كرداسة والسابق اتهامه في عدة قضايا.

بمواجهته أمام العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، اعترف بأرتكابه الواقعة، وقرر أنه كان يعمل طرف المجنى عليه منذ 3 شهور وقام بتركه لخلاف حول الأجرة، ومنذ أسبوعين اتصل به المجنى عليه، وطلبه للعمل معه مرة أخرى، ووعده بزيادة أجره، فحضر للعمل معه مرة أخرى، وأثناء تناولهما الإفطار، كان المجني عليه يتحدث عن أحد العمال السابقين، ووصف فئة العمال بالإساءة، فطلب منه عدم الإساءة دون تميز، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وهم بالانصراف.

وطلب من المجنى عليه أخذ مستحقاته عن فترة الأسبوعين السابقين، إلا أنه رفض فرطم رأسه عدة مرات، بإحدى ماكينات المصنع، حتى أزهق روحه واستولى منه على مبلغ 520 جنيها، وهاتفه المحمول، وأوراق خاصة بالمصنع وجهاز dvRوجهاز الروتر وفر هاربا، بإرشاده أمكن ضبط المسروقات، وألقى الهاتف وجهاز dvRبترعة المريوطية.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة .