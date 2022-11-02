الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتعديل بعض أحكام تراخيص المفرقعات

محمود توفيق
محمود توفيق
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نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 2159 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 18039 لسنة 1995، بالشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات.

وجاء في المادة الأولي من القرار يستبدل بنص المادة "2،4"، من المادة "1"، من القرار الوزاري رقم 1839 لسنة 1995، النصين التاليين:

1ـ مديرا إدارتي المفرقعات بقطاع الأمن العام، والإدارة العامة للحماية المدنية.

2 ـ ممثل عن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة.

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