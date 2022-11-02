وفاة طفل غرقاً فى ترعة بالغربية

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً حتفه غرقاً في إحدى الترع لعدم إجادته السباحة، في قرية محلة روح مركز طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بغرق طفل في إحدى الترع بقرية محلة روح.

وتبين من الفحص قيام الطفل ويدعي يوسف أحمد، 13 سنة، واثنين آخرين باللعب أمام إحدى الترع ونزولهم المياه فسقط الطفل وغرق في المياه وتم انتشال صديقه وإخراج المتوفي في حالة حرجة وتوفي قبل وصوله للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.