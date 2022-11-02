الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره الصومالى الرؤى بشأن أمن البحر الأحمر

الرئيس السيسي و نظيره
الرئيس السيسي و نظيره الصومالي
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية في الجزائر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلًا عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها، خاصةً خطر التطرف والإرهاب.

 وأشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تطوير التعاون الثنائي على مختلف المستويات، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، ومشيدًا بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات.

وذكر المتحدث الرسمي، في بيان، أن اللقاء تطرق إلى متابعة نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الصومالي إلى القاهرة في شهر يوليو الماضي؛ بهدف تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بأمن البحر الأحمر.

 كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات الجاري اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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