الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كلنا واحد» توفر السلع بتخفيضات 60٪.. و«أمان» توزع مساعدات غذائية بالمجان

جريدة الدستور
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وزعت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، عبوات غذائية بالمجان على المواطنين، بالمناطق الأشد احتياجًا والمناطق الحضارية الجديدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهذه الفئات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعي لقطاعات الوزارة، وإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

 

وواصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2022، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg». 

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، للمشاركة في المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال «34 سلسلة– 1051 فرعا– 4 شادرات»، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقيادة اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة– الجيزة- القليوبية»، على أن تتضمن كل قافلة سلعا غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

وتواصل منظومة «أمان»، المساهمةً في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

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