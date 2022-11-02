الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إجراء تحاليل المخدرات لـ877 من سائقى حافلات المدارس

تحاليل المخدرات
تحاليل المخدرات
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واصلت الأجهزة الأمنية المرور على المدارس وشن الحملات على الطرق، حيث أسفر المرور على 140 مدرسة، وإجراء تحاليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 877 من سائقى حافلات المدارس، وتم فحص (781) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

من جانبه عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها والطلاب الي المدارس والجامعات. 

 وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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