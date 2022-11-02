الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية فى القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين
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قررت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة أجهزة إلكترونية ومبلغ مالي من داخل شركة بمنطقة التجمع الخامس.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، باكتشافه واقعة سرقة عدد "3 أجهزة لاب توب- مبلغ مالي" من داخل الشركة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الفيوم وبني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق"، وأقرا بتصرفهما فى عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية"، شخصين، مقيمين بمحافظة الفيوم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 3 أجهزة "لاب توب" المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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