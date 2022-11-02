الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 نوفمبر 2022

حظك اليوم
حظك اليوم
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قدم موقع "metro" توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 2022، لجميع الأبراج الفلكية، التي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

من 21 مارس إلى 20 أبريل

إذا كنت تفكر في غرض حياتك مؤخرًا، يمكن أن يتصاعد هذا الاتجاه، قد يكون لديك أفكار حول القيام بشيء مختلف تمامًا ، ولكن نظرًا لاعتبارات مالية، تجد هذا مستحيلًا حاليًا. 

برج الثور 

من 21 أبريل إلى 21 مايو

ربما تشعر أنهما لا يستحقان صداقتكما، إذا كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك من أجلهم، فافعل ذلك من أجلك.

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

إذا بدا أنك تعاني من أزمة هوية، فقد يكون ذلك بسبب أنك غرت كثيرًا مثل شخص ما، وأن مظهرك لم يعد يعكس ذلك.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

أنت بحاجة إلى الاسترخاء وتجديد طاقتك ، وستعرف متى وصلت إلى النقطة الجيدة في حياتك

برج الاسد 

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

يشير التركيز على منطقتك الأصلية إلى أنك قد تفكر في أفضل مسار للعمل.

برج العذراء 

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

تتشجع الفترة الحالية  على الترويج لأفكارك ، تحتاج فقط إلى الشعور بمزيد من الثقة بشأن القيام بذلك.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

إذا كنت تضع الكثير بالفعل ولا تحصل على الكثير من المال ، فستعرف أنه لا فائدة من الاستمرار.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

 ترغب في إظهار أنك تشعر بالراحة مع قصة حب جديدة ، فإن التأثيرات الحالية تحكي قصة أخرى.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد تحصل على فكرة قوية أنه يمكنك القيام بأكثر مما تعتقد ، وأنك تقيد نفسك لفترة طويلة.

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

من العمل الجاد إلى اللعب الجاد ، يشجعك الكون في الخارج ، حيث تستمر التشكيلة الاجتماعية في التأثير على منطقة صداقتك.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

يشجعك التركيز الديناميكي على الارتباط بالآخرين الذين يشاركونك أهدافك وطموحاتك ، والوصول إلى أولئك الذين هم على طول موجتك.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

قد تلهمك المحادثة لتجربة شيء جديد ، وقد يكون أفضل شيء تفعله لنفسك.

برج الأسد برج السرطان برج الجوزاء برج الحوت برج الميزان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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