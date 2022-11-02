الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق أمريكى إماراتى بقيمة 100 مليار دولار لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة
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أعلنت واشنطن اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق بقيمة 100 مليار دولار مع دولة الإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، قبل أيام من مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27.


وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان قائلا: "من خلال الشراكة لتسريع استخدام الطاقة النظيفة، ستركز الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على التطوير التدريجي لمصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات، بهدف توليد 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في العالم بحلول عام 2035".

 

وأضاف البيان أن الشريكين سيستثمران "100 مليار دولار لتمويل الطاقة النظيفة في البلدين ودعم استثمارات تجارية ضخمة وتقديم مساعدات أخرى للدول الناشئة التي تعاني تنميتها النظيفة من نقص التمويل وهي ضرورية للجهود العالمية في مجال المناخ".

 

وتابعت المتحدثة: "كما سيستثمر بلدانا في إدارة الانبعاثات الضارة مثل الكربون والميثان وتطوير التكنولوجيا النووية المتقدمة وإزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل".

 

 ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27" الذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه مصر بين 6 و18 نوفمبر في شرم الشيخ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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