الدفاع السويدية تدعم مخطط نشر سلاح الناتو النووى على أراضيها

أوصى القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بويدن، حكومة بلاده بعدم وضع قيود على نشر سلاح الناتو النووي في أراضي المملكة، خصوصا وأنها على أبواب الانضمام إلى الحلف.



جاء ذلك إجابة عن سؤال وجهه أحد الصحفيين خلال مؤتمر عقد اليوم، حول فكرة نشر أسلحة نووية على أراضي المملكة في حال انضمامها إلى حلف الناتو.

وأوضح بويدن، بأنه لا ينصح السياسيين السويديين بوضع أية قيود أو شروط تعيق نشر أسلحة الناتو في البلاد، خصوصا وأنها على أبواب الانضمام إلى الحلف، وليس من صالحها اتخاذ قرارات قد تعيق الانضمام، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للسياسيين.



يذكر أن فنلندا والسويد في الـ 18 من مايو، تقدمتا بطلب الانضمام إلى الحلف، على ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقد قوبل هذا الطلب بموافقة غالبية دول الحلف باستثناء تركيا وهنغاريا.