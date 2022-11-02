الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مولدوفا.. مطالبات بإعلان السفير الأمريكى شخصا غير مرغوب به

إيلان شور زعيم حزب
إيلان شور زعيم حزب المعارضة
ads

طالب إيلان شور، زعيم حزب المعارضة في مولدوفا شور ، بإعلان سفير الولايات المتحدة لدى كيشيناو كينت لوغسدون، شخصا غير مرغوب به.

 

ونشر السياسي مطالبه، عبر رسالة مصورة، مبررا اقتراحه بالتدخل الواضح للدبلوماسي الأمريكي في الشؤون الداخلية للبلاد.

 

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن لوغسدون قوله: "الولايات المتحدة تحاول مساعدة مولدوفا على إصلاح نظام العدالة". 

 

ودعا سلطات الجمهورية إلى الرد على قرار واشنطن بشأن العقوبات المفروضة على شور وغيرهم من السياسيين المعارضين لحزب العمل والتضامن الحاكم في مولدوفا.

 

وشدد السفير، على أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في طلبات السلطات المولدوفية لتوفير المعدات العسكرية، وفي اليوم التالي، قررت لجنة حالات الطوارئ التابعة لحكومة مولدوفا الامتثال للعقوبات الأمريكية.

 

وقال شور: "لم يتردد السفير الأمريكي في إعطاء تعليمات واضحة لمايا ساندو والمسؤولين الحكوميين بما يجب القيام به وكيفية القيام بذلك. عزيزي السيد السفير، حسب فهمنا لقد تجاوزت جميع أعراف وأطر العلاقات الدبلوماسية. لا يمكنك أن تتصرف بهذه الطريقة في بلد أجنبي. أنت لست في المنزل. فيما يتعلق بتصريحات الأمس، نطالب بأن يتم إعلان السفير الأمريكي شخصا غير مرغوب به في مولدوفا".

 

وفي وقت سابق، قرر المتظاهرون في كيشيناو تنظيم تجمع جديد في 6 نوفمبر، مطالبين بتقدم السلطات الاستقالة، لعدم قدرتها على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

انخفاض 20 جنيها.. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

توقعات بسقوط أمطار 3 أيام.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

تقرير دولى: «كوب 27» يوفر فرصة للمجتمع الدولى لمعالجة تداعيات تغير المناخ

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 فى بنوك مصر

«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات ابناؤنا بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

إبراهيم داود

الأستاذ بهاء طاهر.. النقاء والمحبة والعذوبة

ماجد حبته

قرارات قمة الجزائر

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: سياسة المعايير المزدوجة!

جلال حمام

لا يريدون لها فلاحًا ولا نجاحًا

د. القس صفوت البياضى

كيف نصغى لصوت خالقنا؟

محمد رفعت

عندما تظاهرت بجوار الإخوان!

منى رجب

إلا الوطن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

حزب نتنياهو يحتل المركز الأول بانتخابات الكنيست مقتربًا من الحصول على الأغلبية

نتائج أولية.. كتلة نتنياهو تفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

انتخابات الكنيست الإسرائيلى: تسجيل أعلى نسبة تصويت منذ 1999 ظهر اليوم