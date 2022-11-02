تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن سعر الدولار اليوم، حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022، في البنوك بعد موجة صعود، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الأجنبي الخميس الماضي، علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 فى بنوك مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل سعر الدولار اليوم فى عدد من البنوك المصرية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار البنك الأهلي المصري 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع، وقدم بنك أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لبيع الدولار مسجلا 24.16 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 24.12 جنيه للشراء و24.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر إلى 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع

وفي بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك المشرق 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع،

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24 جنيه للشراء و24.10 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي وصل سعر صرف الدولار 24.15 جنيه للشراء 24.25 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع. في بنوك:" أبوظبي الإسلامي، بلوم، مصر إيران - ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثماري العربي، العقاري المصري، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي، الأهلي المتحد"

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك البركة

وفي بنوك :" البركة، الأهلي المصري، الإسكندرية، قطر الوطني، مصر، المصرف المتحد، التجاري الدولي، العربي الدولي 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الخميس الماضي، بواقع 200 نقطة أساس علي المعاملات المصرفية، للسيطرة علي معدلات التضخم.

ألغي اجتماعه المرتقب والمحدد يوم الخميس المقبل، والخاص بتحديد سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، مكتفيا بما قام به من اجتماع استثنائي خلال الأسبوع الماضي لحسم سعر الفائدة .