الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 فى بنوك مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
ads

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن سعر الدولار اليوم، حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022،  في البنوك  بعد موجة صعود، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الأجنبي الخميس الماضي، علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 فى بنوك مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل سعر الدولار اليوم فى عدد من البنوك المصرية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار البنك الأهلي المصري 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع، وقدم بنك أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لبيع الدولار مسجلا 24.16 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك  المركزي المصري إلى 24.12 جنيه للشراء و24.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر إلى 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع

2000 جنيه للطن.. أسعار الدولار تدفع حديد التسليح للارتفاع

تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات الاحتياطى الاتحادى وبنك إنجلترا

وفي بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك المشرق 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر صرف  الدولار في البنك التجاري الدولي 24 جنيه للشراء و24.10 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي وصل سعر صرف الدولار 24.15 جنيه للشراء 24.25 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع. في بنوك:" أبوظبي الإسلامي، بلوم، مصر إيران - ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثماري العربي، العقاري المصري، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي، الأهلي المتحد" 

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك البركة 

وفي بنوك :" البركة، الأهلي المصري، الإسكندرية، قطر الوطني، مصر، المصرف المتحد، التجاري الدولي، العربي الدولي 24 جنيها للشراء و24.10 جنيه للبيع.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الخميس الماضي، بواقع 200 نقطة أساس علي المعاملات المصرفية، للسيطرة علي معدلات التضخم.

ألغي اجتماعه المرتقب والمحدد يوم الخميس المقبل، والخاص بتحديد سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية، مكتفيا بما قام به من اجتماع استثنائي خلال الأسبوع الماضي لحسم سعر الفائدة .

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك التجارى الدولي سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم الاربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

انخفاض 20 جنيها.. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

توقعات بسقوط أمطار 3 أيام.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

تقرير دولى: «كوب 27» يوفر فرصة للمجتمع الدولى لمعالجة تداعيات تغير المناخ

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 فى بنوك مصر

«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات ابناؤنا بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

إبراهيم داود

الأستاذ بهاء طاهر.. النقاء والمحبة والعذوبة

ماجد حبته

قرارات قمة الجزائر

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: سياسة المعايير المزدوجة!

جلال حمام

لا يريدون لها فلاحًا ولا نجاحًا

د. القس صفوت البياضى

كيف نصغى لصوت خالقنا؟

محمد رفعت

عندما تظاهرت بجوار الإخوان!

منى رجب

إلا الوطن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

حزب نتنياهو يحتل المركز الأول بانتخابات الكنيست مقتربًا من الحصول على الأغلبية

نتائج أولية.. كتلة نتنياهو تفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

انتخابات الكنيست الإسرائيلى: تسجيل أعلى نسبة تصويت منذ 1999 ظهر اليوم