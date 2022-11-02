زيادة 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الحديد اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

تأثر الحديد ومواد البناء كما كان متوقعًا وازداد سعرها بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي؛ لذلك أعلنت شركات الصلب رفع سعر الحديد بدءًا من الأمس 1 نوفمبر 2022 في بعض الشركات بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الحديد اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 بقيمة تصل لـ2000 جنيه.

شعبة مواد البناء تكشف موقف سعر الحديد بعد رفع سعر الفائدة

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن بعض الشركات أرسلت للتجار بالفعل رسائل بقائمة أسعار نوفمبر متضمنة الزيادة المذكورة ليتم العمل بها بدءًا من 1 نوفمبر الجاري.

وأكمل أن سوق مواد البناء في حالة ترقب شديدة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد زيادة سعر الفائدة الخميس 27 أكتوبر، ومن المتوقع أن تتأثر اسعار مواد البناء بارتفاع الأسعار، حيث تعتمد صناعة الصلب على خامات الحديد المستوردة، مبينًا أن تراجع السعر العالمي قد ينتج عنه امتصاص لصدمة الأسعار الحالية.

ارتفاع سعر الحديد اليوم الأربعاء 2 نوفمر

وأعلنت السويس للصلب اليوم ارتفاع سعر الحديد أرض المصنع أطوال ولفائف إلى 19550 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، فيما سجل خلال أكتوبر 17.570 جنيه بزيادة نحو 1980 جنيها.

وأرسلت حديد المصريين للتجار والموزعين اسعار الحديد الجديدة لتتضمن زيادة سعرية يتم العمل بها بدءا من 1 نوفمبر، حيث سجل سعر الطن من أرض المصنع: أطوال ولفائف 19550 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بقيمة زيادة نحو 1980 جنيها للطن مقارنة باسعر اكتوبر والتي سجل خلالها نحو 17570 جنيها.

سعر الحديد بشاي يسجل 19.600 جنيها بعد الزيادة الأربعاء 2 نوفمر

وارتفع سعر الحديد في شركة بشاي للصلب ليسجل سعر حديد التسليح اعتبارا من 1نوفمبر 2022 قيمة 19.600 جنيه مصري شامل14% ضريبة القيمة المضافة، فيما سجل خلال أكتوبر الماضي قيمة 17.900 جنيه.

سعر حديد عز يسجل 19.600 جنيها بعد الزيادة الأربعاء 2 نوفمر

وارتفع سعر حديد التسليح لدى شركة عز إلى 19650 جنيها فيما سجل خلال أكتوبر قيمة 17670 جنيها بزيادة قدرها نحو 1980 جنيها.

- حديد عز يستعرض خسائره بعد ارتفاع الدولار

واستعرضت شركة حديد عز حجم الخسائر المتوقعة لشركات المجموعة نتيجة تحرير أسعار الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وأوضحت أنه من المقدر مبدئياً أن تصل خسائر العملة في النصف الثاني من العام الجاري في نهاية يوم عمل 27 أكتوبر 2022 إلى 2.19 مليار جنيه لشركة حديد عز مجمعة و1.88 مليار جنيه لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية مجمعة.

وقالت شركة حديد عز إن من أهم أسباب تلك الخسائر هو الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات والتي زادت خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتغطية العمليات الاستيرادية بالدولار.