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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض 20 جنيها.. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

الذهب
الذهب
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يهتم المصريين بمعرفة أسعار الذهب كل لحظة كونه زينة وخزينة ويحافظ على قيمة المدخرات خاصة مع زيادة معدلات التضخم فيعتبر وعاء آمن للإدخار.

 

شهد سعر الذهب اليوم عالميا ثبات ملحوظ في التداول بالبورصة العالمية للمعادن بعد ارتفاعه الطفيف صباحا، كما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022 في نهاية التعاملات المسائية بسوق الصاغة في ظل ترقب سعر الدولار أمام الجنيه.

 

وشهد سعر الجرام انخفاض عنيف أمس وصباح اليوم بقيمة 20 جنيها لكل جرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1210 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره صباحا ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه

 

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

وترصد “الدستور ” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-11-2022

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

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عيار 21 بـ1210 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظاً خلال التعاملات  ليسجل 1386 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1210 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 مساءا الأقل تكلفة  ليبلغ 1037 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

فيما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9680 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43966 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 2 نوفمبر

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.386 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ثبات في التعاملات ليبلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 1644 دولارًا للأوقية.

 

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية بعد ترقبا لقرارات الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة، بالإضافة إلى تذبذب سعر الذهب محليا نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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