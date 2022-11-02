مواقيت الصلاة فى بعض محافظات مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

الصلاة العبادة الوحيدة التي تقوم بتصفية صغائر الذنوب، فهي كمثل نهر على باب أحدنا يغتسل منه المسلم خمس مرات في اليوم والليلة كما سيأتي أجرها في الحياة بالبركة وسعة الرزق وفي الموت ودار الحق وما بعدهما عند العرض على الرحمن لذا يهتم المسلمون بأداء الصلاة في مواعيدها ويتصدر البحث عن مواقيت الصلاة محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

أهمية الصلاة في الإسلام

من أهمية الصلاة وعظمتها عند الله أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد: بصلاته. فإن صلحت؛ فقد أفلح ونجح. وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي واللفظ له، وصححه الألباني.

وقد يعتري المرء فتور عن الطاعات، وضعف عن الجد فيها. فللنفس إقبال وإدبار، لكن الفرائض لا بد من المحافظة عليها في كل حال.

مواقيت الصلاة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم" الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 2 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:28

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية الأربعاء 2 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:32 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الأربعاء 2 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:37

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأربعاء 2 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 11:26

موعد صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان الأربعاء 2 نوفمبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:24