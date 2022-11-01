اكتشاف مواهبك المدفونة يُمكّنك من تغيير حياتك المهنية إلى الأفضل

إذا كنت دائم القلق، وترى أنك لا تمتلك الكثير من المهارات التى تساعدك على تحقيق النجاح، فأنت مخطئ، وقد حان الوقت لتعديل تفكيرك، فمن المحتمل أن تكون لديك بالفعل مهارات رائعة، يمكنها أن تغير حياتك بشرط أن تحاول اكتشافها.

ووفق موقع NBC، يعرف البعض كيفية تحديد المشكلات وإيجاد طرق لحلها، لكن البعض الآخر لا يعرف، ومن هذا المنطلق، قالت كارا جولدين، الرئيس التنفيذى لشركة hint flavored water، التى تركت وظيفتها فى إحدى شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس شركتها الخاصة، إن من يستطيعون حل مشكلاتهم سيعرفون كيفية البحث عن إجابات للأسئلة المعقدة فى العالم، لافتة إلى أن الشركات صارت تبحث اليوم عن الأفراد الذين بإمكانهم حل الأزمات المتعلقة بجودة المنتجات أو يمكنهم تطوير منتجات جديدة.

وأضافت «جولدين»: «إذا أمضى شخص ما، وقتًا فى التدريب، يمكننى أن أقول إنه ملتزم بإجراء تغييرات فى مجاله، حتى لو لم يقض سنوات فى العمل فى هذا المجال، يكفى أنه يتدرب، بهذا سيحقق إنجازًا»، قائلة: «كلما سنحت لك فرصة للتعلم والانخراط فى مجالك الجديد والانغماس أكثر فيه، افعل، هذه أفضل طريقة لإظهار مدى تطورك المهنى».

ووفق «جولدين»، فى بعض الأحيان، يكون حماسك للعمل هو أهم ما يميزك عن الآخرين، قائلة: «عندما يأتى الناس إلى باب منزلى ويخبروننى بمدى حبهم لمنتجاتى، أشعر بالفخر، أنا من أشد المؤمنين بأن العاطفة تتفوق على الخبرة، فالشغف غالبًا ما يمنح الناس الدافع للتشميرعن سواعدهم وأداء ما يلزم للتعلم»، مكملة: «هذه واحدة من أفضل الصفات التى يمكنك إظهارها خلال ذهابك لأى مقابلة عمل».

وقال أندرو سولومون، المسئول التنفيذى عن التوظيف والمؤسس المشارك لشركة Pivot Fitness فى نيوجيرسى: «أرنى أنه يمكنك السباحة فى أى نوع من الماء»، مضيفًا: «عندما أعرف أن هؤلاء الناس يمكن أن يتألقوا فى المواقف الصعبة، أعلم أنهم سيكونون قادرين على إجراء تحول فى حياتهم».

ويحتاج الموظفون الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى صناعات ومجالات مختلفة إلى إظهار القدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من الثقافات، كما تقول إيلين فاريلاس، الشريك الإدارى فى شركة استشارات الموارد البشرية Keystone Partners، مضيفة: «يمكن للشخص الذى لديه خبرة سابقة ومعرفة فى مجموعة متنوعة من الصناعات، أن يساعد شركته على تحديد المشكلات المستقبلية».

وقالت جورجينا غولى، المديرة التنفيذية التى تركت وظيفتها فى وكالة إعلانات، لتأسيس شركتها «بيلى»، إن الأفراد الذين يعرفون كيفية التعامل مع عملائهم ستكون لديهم دائمًا ميزة عن غيرهم، مضيفة: «لا يمكنك بناء منتج ناجح أو شركة من فراغ، يجب أن تكون متقبلًا لتعليقات المستهلكين المستمرة، لأننا نعيش فى عالم دائم التغير، يجب أن تتطور شركتك ومنتجاتك تمامًا كما يفعل عميلك». وأردفت: «عندما أجرى مقابلة مع أشخاص، أريد أن أعرف ماذا سيطرحون من أسئلة، وأدرك أن لديهم فضولًا فطريًا لمعرفة سبب نجاحنا»، مردفة: « قد يخشى بعض الأشخاص طرح الأسئلة خوفًا من أن يظهروا غير مطلعين، لكن معظم المشروعات والأدوار الجديرة بالاهتمام، لها مستوى من التعقيد يجب استكشافها».

والتسويق أمر مهم، ومعرفة ما يريده العمل أهم، فيجب عليك أن تقرأ ما بين السطور، بمعنى أن تستمع إلى التفاصيل وتدرك ما يريده العميل، عليك أن يكون لديك حدس لفهم الأمور، مثلًا «هل طلب العميل تغييرًا كبيرًا عندما كان غاضبًا؟»، حاول تحديد ما يخبرك به حدسك، بمرور الوقت ستتعلم الاعتماد عليه، وسيمنحك هذا الدعم فى جميع اتصالاتك مع العملاء أو مع زملائك فى العمل.

أخيرًا، عندما تتمكن من تحقيق النتائج، سيُنظر إليك على أنك ناجح بغض النظر عن الصناعة التى تعمل فيها، وعندما يرى مديرك سجلًا حافلًا قويًا لك، سيعرف أن هذا الشخص لديه القدرة على أن يصبح ناجحًا، يعلم أنه هو أو هى على استعداد لاستغلال الوقت، وأداء العمل، وأنه مع التدريب المناسب يمكن أن يكون مصدر نجاح للشركة.