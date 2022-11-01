البابا فرنسيس يعلن زيارة الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان فبراير المقبل

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، عن أنه يعتزم زيارة جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان "مطلع فبراير" 2023، في زيارة كانت مقررة أصلًا في يونيو، وأضطر إلى تأجيلها بسبب آلام في الركبة.

وقال البابا خلال اجتماع عبر الفيديو مع طلاب أفارقة: "منعني الطبيب من ذلك، اليوم يمكنني المشي بعصا لكنني أستطيع ذلك".

وكان الفاتيكان أعلن في 10 يونيو تأجيل هذه الزيارة ما أثار مخاوف بشأن الحالة الصحية للبابا البالغ 85 عامًا، والذي بات يتنقل في كرسي متحرك.

مطلع أبريل، خلال زيارة لمالطا لمدة يومين، بدا مرهقا بسبب مشكلات في المفاصل واضطر لاستخدام منصة خاصة لرفعه إلى الطائرة وإنزاله منها.

وفي مايو، أعلن لبنان تأجيل زيارة للبابا في يونيو "لأسباب صحية".

وكان البابا زار كندا من 24 إلى 30 يوليو ثم كازاخستان في سبتمبر على أن يتوجه إلى البحرين.

كما يعاني البابا فرنسيس آلاما في الورك تجعله يعرج وخضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في يوليو 2021.