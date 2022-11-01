الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البابا فرنسيس يعلن زيارة الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان فبراير المقبل

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ads

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، عن أنه يعتزم زيارة جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان "مطلع فبراير" 2023، في زيارة كانت مقررة أصلًا في يونيو، وأضطر إلى تأجيلها بسبب آلام في الركبة.

 

وقال البابا خلال اجتماع عبر الفيديو مع طلاب أفارقة: "منعني الطبيب من ذلك، اليوم يمكنني المشي بعصا لكنني أستطيع ذلك".

 

وكان الفاتيكان أعلن في 10 يونيو تأجيل هذه الزيارة ما أثار مخاوف بشأن الحالة الصحية للبابا البالغ 85 عامًا، والذي بات يتنقل في كرسي متحرك.

 

مطلع أبريل، خلال زيارة لمالطا لمدة يومين، بدا مرهقا بسبب مشكلات في المفاصل واضطر لاستخدام منصة خاصة لرفعه إلى الطائرة وإنزاله منها.

 

وفي مايو، أعلن لبنان تأجيل زيارة للبابا في يونيو "لأسباب صحية".

 

وكان البابا زار كندا من 24 إلى 30 يوليو ثم كازاخستان في سبتمبر على أن يتوجه إلى البحرين.

 

كما يعاني البابا فرنسيس آلاما في الورك تجعله يعرج وخضع لعملية جراحية دقيقة في القولون في يوليو 2021.

البابا فرنسيس جمهورية الكونغوا الديمقراطية جنوب السودان طلاب أفارقة زيارة البحرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

راغب علامة يحقق نجاحا كبيرا في حفله بألمانيا.. ولفتة إنسانية تجاه مرضى السرطان

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

«الحلم تحول لواقع»| انطلاقة قوية لـ«القاهرة الإخبارية».. وخبراء: « القناة تعكس احترافية كبيرة»

الرئيس التونسى: نعيش حربًا ضد من يريدون هدم الدول العربية

اليوم.. «الأرصاد»: سقوط أمطار بمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

إبراهيم داود

الأستاذ بهاء طاهر.. النقاء والمحبة والعذوبة

ماجد حبته

قرارات قمة الجزائر

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: سياسة المعايير المزدوجة!

جلال حمام

لا يريدون لها فلاحًا ولا نجاحًا

د. القس صفوت البياضى

كيف نصغى لصوت خالقنا؟

محمد رفعت

عندما تظاهرت بجوار الإخوان!

منى رجب

إلا الوطن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

انتخابات الكنيست الإسرائيلى: تسجيل أعلى نسبة تصويت منذ 1999 ظهر اليوم

نتنياهو فى الانتخابات: «قلقون.. لكن الله معنا وسننهى اليوم بابتسامة»

انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلى.. ونسبة التصويت تصل لـ15.9%