السجن 3 سنوات لموظف بالنقل العام وآخر للاستيلاء على قطع غيار بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا يقضي بالسجن 3 سنوات للمتهم "إ.م.ع " وعزله من الوظيفة والسجن 3 سنوات للمتهم "إ.ح.أ"، وتغريمه قيمة المبلغ المستولي عليها وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على مال عام.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبدالمقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1410 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهمين بالاستيلاء علي مال عام بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، عن قيام المتهم الأول "إ.م.ع" أمين عهدة الراكد التابع للهيئة العامة لنقل الركاب، بالاستيلاء علي مهمات عمله عبارة عن قطع غيار، والتزوير في محررات رسمية محضري تسلم خردة، للاستفادة منها للمتهم الثاني "إ. ح.ا" لشراء تلك القطع غيار خردة، والحصول لنفسه، وللمتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.