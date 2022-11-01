الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل تاجر فى الزيتون لـ10 نوفمبر

محاكمة
محاكمة
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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة المتهم بقتل تاجر بسبب الثأر في الزيتون، إلى جلسة 10 نوفمبر للمرافعة.

وقال المتهم إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجني عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله، وإنه سافر من الصعيد إلى القاهرة بعدما اشترى سلاحا ناريا لقتل المجني عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجني عليه، وتبين إصابته بطلق ناري في يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه وضبط وإحضار المتهم.

ضبط وإحضار المتهم جلسة الزيتون الثأر محاكمة تاجر قتل

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وائل لطفي

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