الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. أنشطة يمكن للمراهق القيام بها خلال يومه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يوجد العديد من وسائل الحماية الخاصة بالشباب المراهق من خطر الإدمان والانسياق وراء هذا الأمر الذي يتسبب في ضياع العديد منهم، ولهذا يوجد العديد من الأنشطة التى يمكن أن يخترق المراهق بها وقته الرقص والتفكير والتأمل وغيرها.

وفي هذه السطور نوضح بعض العادات من شأنها تغيير حياة المراهق  اليومية وشغل وقته وفقًا لموقع dailymail، وفقًا لما تضمنه مبادرة الشركة المتحدة من مكافحة الادمان.

مارس الرياضة  لمدة خمس إلى عشر دقائق كل يوم 

سوف تشعر بالسعادة في حالة أنك تسمع أن الرياضة خاصة الايروبيكس قد ثبت أنه أكثر فعالية في تحسين عضلاتك وتوازنك وصحة دماغك من تمارين اللياقة البدنية التقليدية.

يمكن لممارسة الايروبيكس  بقوة أن يرفع معدل ضربات قلبك إلى أكثر من 140 نبضة في الدقيقة ، ويوفر لك مزيجًا رائعًا من نوبات التمارين منخفضة الكثافة وعالية الكثافة في هذه العملية.

يمكن أن يخفف الاكتئاب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويعزز الذاكرة ويقي من الخرف.

خصص 20 دقيقة لمهارات جديدة يوميًا 

 تعني محاولة اكتساب مهارات جديدة في وقت لاحق من الحياة أنك تولد خلايا دماغية جديدة، وفقًا لألان غاو، أستاذ علم النفس في جامعة هيريوت وات.

يمكن لعملية الاقتراب من شيء جديد، لا سيما في المجموعة ، أن تغير طريقة تفكيرك وشعورك، إذا كانت المهارة صعبة بما فيه الكفاية ، فسيضطر عقلك إلى صياغة مسارات جديدة وتنمية روابط جديدة ، وبالتالي تعزيز قوة عقلك.

تشير دراسات البروفيسور جاو إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من العمل في مهارة جديدة، يظهر الأشخاص تحسينات في مهارات التفكير - وتحديداً في مناطق الدماغ الأكثر تأثراً بالشيخوخة.

يشرح قائلاً: "تميل سرعات المعالجة والتفكير إلى أن تكون من بين المجالات الأولى لوظيفة الدماغ التي تبدأ في التدهور مع تقدم العمر ، لكننا نعتقد أن هذه المجالات تحديدًا هي الأكثر استفادة من تعلم مهارة جديدة".

"يمكن أن يعكس هذا الشعور" بالتباطؤ "الذي تحصل عليه مع تقدم العمر، وإذا واصلت إتقان المهارة ، فقد تمتد هذه الفائدة لتشمل مهارات التفكير الأخرى وتحسن الذاكرة أيضًا.

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لعقلك هو تعلم لغة جديدة، لأن التوفيق بين الأصوات والكلمات والمفاهيم والقواعد النحوية والاجتماعية يعزز تدفق الدم والوصلات عبر الدماغ بأكمله، يمكنها حتى تحسين الذكاء. ولكن لتحقيق أقصى فائدة ، عليك أن تتدرب لمدة خمس ساعات في الأسبوع.

انقع في حمام ساخن قبل النوم 

الحمام الساخن المريح هو أحد تلك الملذات النادرة في الحياة التي لا تشعر فقط بالرضا ولكنها في الواقع مفيدة لك ، حيث تقلل من مستويات السكر في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الاستحمام بالماء الساخن قبل موعد النوم بساعة ونصف قد يساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسين نوعية نومك.

عندما يكون لديك حمام ساخن، ترتفع درجة حرارة جسمك الأساسية. ولكن عندما تخرج وتبدأ في التهدئة ، تحصل على الفوائد التي تحفز على النوم.

وسائل الحماية الخاصة بالشباب المراهق الرقص والتفكير والتأمل وغيرها تغيير حياة المراهق اليومية ارقص لمدة خمس إلى عشر دقائق كل يوم انقع في حمام ساخن قبل النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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