وصلت إلى طلب الإقالة.. القصة الكاملة للأزمات بين مصطفى كامل وبابلو وعفروتو

أزمات متلاحقة في أيام قليلة تندلع بين نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، ومطربي الراب، نتج عنها توقيع عقوبات مادية، ووقف عن الغناء، وذلك إثر عدة مخالفات بين النقيب وبينهم.. فما قصة الخلاف الدائر بين مصطفى كامل وهو في بداية توليه المنصب الجديد، وبين مطربي الراب؟.

الأزمة الأولى

تتلخص في عدم حضورهم اجتماع نقابة المهن الموسيقية، والذي كان من المقرر فيه أن يتم توقيعهم على التزامات النقابة الجديدة بشأن الحفلات، والضوابط والانضمام لشعبة بعينها من الثلاث شُعب وهم شعبة الراب، الأداء الصوتي، الغناء الشعبي، وهو ما أدى إلى إصدار نقيب الموسيقيين قرار بوقف غناء جميع مطربي الراب.

في الوقت نفسه شاهد مصطفى كامل فيديو لمغني الراب عفروتو، وهو يغني دون الالتزام بضوابط النقابة، وقرر عقد اجتماع عاجل في مقر نقابة المهن الموسيقية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتم استدعاء الشاب عفروتو من أجل التحقيق معه، والاتفاق معه على الالتزام بقرارات النقابة، والتوقيع على الضوابط التي وضعها مصطفى كامل بالاتفاق مع مجلس الإدارة، لكنه لم يحضر، ليقرر كامل بتغريمه 100 ألف جنيه.

الأزمة الثانية

كانت بين النقيب مصطفى كامل ومطرب الرابر مروان بابلو ونتج عنها تغريم بابلو 50 ألف جنيه، وذلك بعد انفعاله على المسرح في آخر حفلاته على استاد الهوكي، حيث احتد على أحد أعضاء فرقته الموسيقية، وقام بإلقاء "المايك" على الأرض ومغادرة المسرح.

ومن جانبه صرح أحمد أبوالمجد سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بمشاركة مجلسه قرروا إيقاف تصاريح الغناء لمطربي الراب، بسبب عدم التزامهم بحضور مؤتمر النقابة، وكذلك تم استدعاء مغني الراب عفروتو من أجل التحقيق معه، والاتفاق معه على الالتزام بقرارات النقابة، والتوقيع على الضوابط التي وضعتها النقابة.

وتابع أن مجلس الإدارة برئاسة النقيب مصطفى كامل قرروا تقنين عمل المطربين الذين يحملون أسم مطربي "الراب" و هم لم يلتزموا بحضور المؤتمر الخاص بهم، الذي كان من المقرر أن يتم إضافتهم هم كذلك إلى شعبة "الأدء الصوتي".

وأضاف أنه لذلك قرر النقيب إلزامهم بالضوابط والشروط التي يتعهد بها مغنو المهرجانات، وذلك من خلال مؤتمر آخر من المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأردف قائلًا بأن أغاني الراب جميعها تعتمد على "الشتيمة" والرد على أغاني المطربين المنافسين، وتابع أن الأهم من ذلك أن الأجيال الجديدة أغلبها تسمع الراب، موضحًا أنه ليس لديه مشكلة مع قوة أو ضعف الأغاني، ولكن الأزمة تتمثل في السباب والألفاظ الموجودة بها"، وأضاف هنا يجب علينا أن نقف، ونرى رد فعل هؤلاء هل سيلتزمون بضوابط النقابة أم لا، موضحًا أن المؤتمر القادم الذي سينعقد الأيام القادمة إما أن يلتزموا فيه بقرارات النقابة أو لن يحصلوا على تصاريح الغناء".

جديرًا بالإشارة إلى أنه ومنذ اليوم الأول لإعلان مصطفى كامل ترشحه على منصب نقيب الموسيقيين، وكان رأيه واضحًا تجاه هذه النوعية المنتشرة بشكل واسع بين الشباب، إذ أعلن رفضه لهذه النوعية، كما هاجم أشهر مؤديها في مصر حاليًا وهو "ويجز".

وكان قد قال كامل من قبل في تصريحات تليفزيونية سابقة تعليقًا على أغاني المهرجانات والراب" ربنا يخلي العبط والهبل والمهابيل والمهاطيل وربنا يزيدهم، وويجز مش عاجبني ولا هيعجبني وأنا لا أدعي حاجة بره شخصيتي، وأنا سمعت بتوع المهرجانات، وسمعته بس مش عارف ولا فاهم بيقول إيه".

وأكد أنه ضد هذه النوعية من الأغاني، قائلًا: "إذا استمرت الحاجات دي اعرفي إن مصر باي باي، ده في إطار الفن، ومش قادر أصدق أن الفن المصري راح للحته دي، حتى وإن كان لهم جمهور ومتمناش لبلدي إنه يكتر منها الحاجات دي خالص".