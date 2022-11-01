المشدد 5 سنوات لعاطل يسرق المواطنين فى الزاوية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في منطقة الزاوية الحمراء.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3961 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 555 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم «محمد. ع»، في مايو من العام الجاري بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بالشروع في سرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه «إسلام رضا»، والمبين قدرًا وقيمة بالأوراق بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه، فبعد أن استقل الدراجة النارية «توك توك»، قيادته طالبًا توصيله إلى وجهته وتحين مرورهما بمنطقة غير مأهولة، فجذبه عنوة واضعًا يده حول رقبته واهمًا إياه بحمله سلاحًا أبيض.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم تمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، إلا أنه قد أوقفت أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها من قبل المارة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال المجني عليه أمام النيابة العامة، أنه أثناء مباشرة عمله كسائق لدراجة بخارية «توك توك»، فوجئ بالمتهم يقوم باستيقافه طالبًا منه توصيله لأحد الأماكن، فاستجاب له واصطحبه لمنطقة غير مأهولة بالمارة، وما أن ظفر به حتي قام بتطويق عنق المجني عليه بإحدى يديه وباليد الأخرى أوهمه بأنه يحمل بها سلاحًا يعتدي به عليه ما لم يعطه ما معه من أموال، مما بث الرعب في نفسه وأفقده القدرة على المقاومة.