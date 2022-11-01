«تربية حلوان» تنظم دورة تدريبية للتعامل مع برنامج «بنك الأسئلة»

نظمت وحدة القياس والتقويم الطلابي بكلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان “آلية إدخال المفردات الاختبارية على برنامج ”بنك الأسئلة"، عبر منصة "مايكروسوفت تيمز"، تحت رعاية رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، وعميد الكلية الدكتور حسام حمدي.

وقال عميد الكلية إن التدريب قامت به شركة المجموعة المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات (AGI)؛ وذلك للتدريب والتعرف على طرق التعامل مع منظومة بنوك الأسئلة (IPMP)، لافتا إلى أن التدريب استهدف إنشاء بنك الأسئلة، وبناء الهيكل الخاص بالبنك، وقياس نواتج التعلم والمستويات المعرفية، ورفع الأسئلة، وبناء جدول المواصفات وإنشاء الاختبار باستخدام جداول المواصفات.

وأضاف حمدي أن التدريب يأتي في إطار اهتمام الكلية بتطوير كافة عناصر العملية التعليمية، وحرصها الدائم على مواكبة الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تحسين مستوى المُخرَج النهائي للكلية.

كانت جامعة حلوان قد بدأت تنفيذ توجهات وزارة التعليم العالى للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، حيث بحث الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مع وحده التصنيف الدولى متمثلة فى أعضاء المكتب التنفيذى وكذلك ممثلى الكليات فى الوحدة وذلك بحضور الدكتور هابى حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات، مؤكدا على أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية فى الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات على أن تكون متضمنة أهدافًا تخدم التصنيف الدولى للجامعة.

تعتبر جامعة حلوان حديثة نسبيا مقارنة بالجامعات المصرية العريقة وتجمع بين العديد من الكليات الفريدة والتي لا نظير لها مثل كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، وتضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي.

يقع المقر الرئيسي للجامعة في حلوان، وقد تم نقل عدد من الكليات للمقر الرئيسي للجامعة، بينما لا يزال البعض الآخر يتواجد خارج مقر الجامعة في كل من الزمالك وبولاق والجيزة والمنيل والهرم والمطرية، ومؤخرًا تم بناء العديد من المباني الضخمة في مقر الجامعة ليتم استيعاب جميع الكليات داخل مقر الجامعة الرئيسي.