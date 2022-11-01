الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلى.. ونسبة التصويت تصل لـ15.9%

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
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انطلقت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات، وسط منافسة بين بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي، ويائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.

وبلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي 15.9% حتى الساعة العاشرة صباحًا، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتجرى انتخابات الكنيست في أكثر من 12 ألف مركز اقتراع، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة مساء، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

من جانبه، أدلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، صباح اليوم، بصوته في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، داعيًا كل الإسرائيليين إلى الخروج والتصويت.

الكنيسة انتخابات الكنيست نتنياهو الليكود يائير لابيد رئيس الوزراء الاسرائيلي

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