انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلى.. ونسبة التصويت تصل لـ15.9%

انطلقت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات، وسط منافسة بين بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي، ويائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.

وبلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي 15.9% حتى الساعة العاشرة صباحًا، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتجرى انتخابات الكنيست في أكثر من 12 ألف مركز اقتراع، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة مساء، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

من جانبه، أدلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، صباح اليوم، بصوته في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، داعيًا كل الإسرائيليين إلى الخروج والتصويت.