الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية الموافق 1 نوفمبر 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

سيقدم لك أحد أفراد الأسرة الدعم الذي تحتاجه.

من المحتمل أن تؤدي أداءً جيدًا على الصعيد الأكاديمي.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

إنجازات الشباب ستجعل الأسرة فخورة بك، ويتم التنبؤ بالتميز الأكاديمي لمن يتابعون دراساتهم العليا.

التركيز على الحب: سيكون من المهم تفسير الحالة المزاجية للحبيب بشكل صحيح.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: الخوخ

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

يمكن لعاداتك أن تزعج زوجتك وقد تؤدي إلى المواجهة. 

قد لا يكون السفر لمسافات طويلة براً مريحًا للغاية، بسبب التأخيرات المتكررة والاختناقات المرورية. 

التركيز على الحب: الانخراط في علاقة عاطفية مع شخص ما أمر مطروح بالنسبة للبعض.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: الزعفران

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير،كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

 وغالبا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائما ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

صفات أصحاب الأبراج المائية برج السرطان برج العقرب برج الحوت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك لمواليد الأبراج المائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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