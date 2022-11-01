حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي.

- برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

سيتم حل مسألة بينك وبين شخص بطريقة ودية ، وستحصل على دفعة قوية من الناحية الاجتماعية من جانب عائلتك.

التركيز على الحب: يبدو أن التطورات على الجبهة الرومانسية إيجابية.

رقم الحظ: 2

لون الحظ: أزرق فاتح

- برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

السفر قد يكون علاجا للبعض، المساعدة على الصعيد الأكاديمي ستكون مطلوبة قريبًا.

التركيز على الحب: من المرجح أن يؤدي اهتمامك بالحب إلى شيء يمكن أن يرفع من معنوياتك فيما بعد.

رقم الحظ: 22

لون الحظ: أزرق غامق

- برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

تتم الإشارة إلى ارتفاع في الدخل في الفترة المقبلة، حيث تقوم ببناء مواردك المالية من جديد.

التركيز على الحب: قد لا يبدو مجرد تبادل الأشياء الجميلة كافيًا على الجبهة الرومانسية.

رقم الحظ: 6

لون الحظ: بنفسجي

- صفات مواليد الأبراج الهوائية

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد والاجتماعيات، ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي.

كما يتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل.