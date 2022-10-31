الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب «ابتزاز»

الناطق باسم وزارة
الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس
ads

اعتبرت الولايات المتحدة، الاثنين، أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية "ابتزاز جماعي"، بعد هجوم بمسيّرات استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم علّقت على إثره موسكو اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: "هذا يبدو أنه عقاب جماعي أو ابتزاز جماعي".

وأضاف: “الأمر ليس مسألة بين أي دولتين. إنه ضرورة ملحة للدول النامية”، موضحا: "تعليق موسكو المبادرة سيكون بمثابة عقاب جماعي لبقية دول العالم، لا سيّما البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تحتاج بشدّة إلى هذه الحبوب".

وأعرب برايس عن قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية الذي بدأ يُسجّل في كل أنحاء العالم بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة وتركيا.

تعليق حركة السفن

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

وقالت الوزارة الروسية في بيانها، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية: حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب "مبادرة البحر الأسود".

وأضافت أن "مرور السفن عبر الممر الآمن غير مسموح به، نظرًا لاستخدامه من قبل القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية".

وشددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات.

الخارجية الامريكية التزامات أوكرانية ممر الحبوب طلب روسيا ابتزاز جماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات

انطلاق القاهرة الإخبارية.. نواب: تخدم مكانة مصر وسيادتها الخارجية

مديره رفض «سلفته» وأهله خالفوا وصيته.. القصة الكاملة لـ«أبومالك» موظف كفر الشيخ

«الموسيقيين» تغرم عفروتو 100 ألف جنيه وبابلو 50 ألفًا

النجمة ديانا حداد: أقرأ آيات من القرآن قبل الصعود للمسرح (حوار)

«الدستور» تزور أحدث متاحف مصر.. 35 ألف سنة حضارة فى عين الصيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إلا الوطن

محمود خليل

ملك العرب

ماجد حبته

قمة «لم شمل» العرب

محمد المعموري

رسالة إلى الشعب المصرى العظيم

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

قبل يوم من الانتخابات.. ماهي سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية