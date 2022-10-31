واشنطن: طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب «ابتزاز»

اعتبرت الولايات المتحدة، الاثنين، أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية "ابتزاز جماعي"، بعد هجوم بمسيّرات استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم علّقت على إثره موسكو اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: "هذا يبدو أنه عقاب جماعي أو ابتزاز جماعي".

وأضاف: “الأمر ليس مسألة بين أي دولتين. إنه ضرورة ملحة للدول النامية”، موضحا: "تعليق موسكو المبادرة سيكون بمثابة عقاب جماعي لبقية دول العالم، لا سيّما البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تحتاج بشدّة إلى هذه الحبوب".

وأعرب برايس عن قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية الذي بدأ يُسجّل في كل أنحاء العالم بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة وتركيا.

تعليق حركة السفن

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

وقالت الوزارة الروسية في بيانها، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية: حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب "مبادرة البحر الأسود".

وأضافت أن "مرور السفن عبر الممر الآمن غير مسموح به، نظرًا لاستخدامه من قبل القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية".

وشددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات.