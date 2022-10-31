قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:



• الدكتور السيد عبدالحميد علي علي فودة، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



• الدكتور عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



• الدكتور علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.



• الدكتورة سلوى رشاد أمين محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.



• الدكتور أيمن السيد أحمد السيد، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.



• الدكتور عيد عبدالواحد علي درويش، عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.



• الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي أبوزيد، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.



• الدكتور إيهاب محمد لطفي أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة قناة السويس.



• الدكتور ماجد محمد السعيد علي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.



• الدكتور أحمد محمد الهادي محمد، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.



• الدكتور وليد أحمد عبدالله يوسف، عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق.



• الدكتورة نادية محمد الصاوي جعفر، عميدًا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.



• الدكتور مجدي محمد أحمد الشحات، عميدًا لكلية التربية جامعة بنها.