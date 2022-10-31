الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مخزن لتجميعه وحجبه 11.5 طن سكر ومكرونة فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بالقاهرة، حجز صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات، لقيامة بتجميع وحجب واحتكار 11.5 طن سكر ومكرونة وزيت طعام بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بتمكن مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 11.5 طن سكر ومكرونة وزيت طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حجز صاحب مخزن السلع الغذائية حجب 11 5 طن سكر القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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