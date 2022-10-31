الإثنين 31 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

انطلاق القاهرة الإخبارية.. نواب: تخدم مكانة مصر وسيادتها الخارجية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
ads

قالت النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» يعد حدثًا مهمًا فى تاريخ الإعلام المصرى، لكونه يأتى فى ظل خطوات ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة، وفى وقت أصبح فيه الإعلام من أهم الأسلحة التى تستخدمها الدول، لأنها تستطيع من خلاله توصيل وجهات النظر حول مختلف الموضوعات.

وأضافت: «من خلال القناة سنتمكن من الرد على الهجمات الشرسة التى تقودها بعض الدول ضد مصر، ومحاولات البعض تدميرها من الداخل، خاصة بعد الإعداد لها بدقة وعناية وتجهيزها بأفضل التقنيات فى مجال القنوات الإخبارية لتستطيع المنافسة وتوصيل صوت مصر الحر باللغتين العربية والإنجليزية».

وأوضحت أن انطلاق قناة إخبارية مصرية كان مطلبًا أساسيًا للجمهور المصرى فى الداخل والخارج وللخبراء والمختصين على حد سواء، لنقل صورة حقيقية وواقعية، وتغطية الأخبار لحظة بلحظة على مدار الساعة، وتناول مختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية عبر شبكة مراسليها فى جميع أنحاء العالم.

وتابعت: «من خلال ما تملكه القناة من أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وما تضمه من كفاءات فى مختلف مجالات الإدارة والتقديم والإعداد والتنفيذ والإخراج التليفزيونى والإخبارى، والتزامها التام بكل الأكواد والمعايير المنظمة للتغطية الإخبارية فى العالم، فإنها تستطيع أداء دورها بشكل عصرى واحترافى ومهنى».

وأكدت النائبة عبلة الألفى ضرورة استمرار تدريب جميع العاملين بالقناة على كل المهارات الإعلامية المطلوبة، وحوكمة العملية الفنية والإخبارية لمعرفة مدى تأثير القناة، وقياس الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافيها.

وتابعت: «نتطلع لأن تكون قناة القاهرة الإخبارية سلاحًا إعلاميًا حرًا، نستطيع من خلاله الرد على جميع الهجمات الشرسة التى تهدف لإيقاف مسيرة التقدم والرقى التى تسير بها مصر نحو مستقبل أفضل».

فيما أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» يمثل نقلة إعلامية كبيرة، ويمكّن مصر من عرض وجهات نظرها حول الموضوعات، ليس على الصعيد المحلى فقط بل على المستوى الدولى، ويسمح لها بإرسال رسائل واضحة ومحددة حول مواقفها فى كل الموضوعات، ورؤيتها حول كل الملفات الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف: «ستكون القناة نافذة تعبّر عن مواقف مصر، ونموذجًا واثقًا يتعامل برؤية واضحة مع الموضوعات المتشابكة والمختلفة ويوضح المواقف المصرية بشكل جلى لا يقبل الشك أو التأويل، ما يخدم مكانة مصر وسياستها الخارجية، خاصة مع وجود مراسلين للقناة على المستوى العالمى، وهو ما يسهل الاطلاع على التطورات والأحداث بشكل سريع».

قناة القاهرة الإخبارية انطلاق قناة القاهرة الإخبارية انطلاقة قناة القاهرة الإخبارية تردد القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية مباشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي نايل سات

«الموسيقيين» تغرم عفروتو 100 ألف جنيه وبابلو 50 ألفًا

بث مباشر.. انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»

«40 مليارًا فى الكهرباء فقط».. مدبولى: الدولة تتحمل كُلفة مالية كبيرة لمساندة المواطنين

من بيروت.. أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية نهاية تعاملات اليوم الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إلا الوطن

محمود خليل

ملك العرب

ماجد حبته

قمة «لم شمل» العرب

محمد المعموري

رسالة إلى الشعب المصرى العظيم

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

قبل يوم من الانتخابات.. ماهي سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية