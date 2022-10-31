انطلاق القاهرة الإخبارية.. نواب: تخدم مكانة مصر وسيادتها الخارجية

قالت النائبة عبلة الألفى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» يعد حدثًا مهمًا فى تاريخ الإعلام المصرى، لكونه يأتى فى ظل خطوات ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة، وفى وقت أصبح فيه الإعلام من أهم الأسلحة التى تستخدمها الدول، لأنها تستطيع من خلاله توصيل وجهات النظر حول مختلف الموضوعات.

وأضافت: «من خلال القناة سنتمكن من الرد على الهجمات الشرسة التى تقودها بعض الدول ضد مصر، ومحاولات البعض تدميرها من الداخل، خاصة بعد الإعداد لها بدقة وعناية وتجهيزها بأفضل التقنيات فى مجال القنوات الإخبارية لتستطيع المنافسة وتوصيل صوت مصر الحر باللغتين العربية والإنجليزية».

وأوضحت أن انطلاق قناة إخبارية مصرية كان مطلبًا أساسيًا للجمهور المصرى فى الداخل والخارج وللخبراء والمختصين على حد سواء، لنقل صورة حقيقية وواقعية، وتغطية الأخبار لحظة بلحظة على مدار الساعة، وتناول مختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية عبر شبكة مراسليها فى جميع أنحاء العالم.

وتابعت: «من خلال ما تملكه القناة من أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وما تضمه من كفاءات فى مختلف مجالات الإدارة والتقديم والإعداد والتنفيذ والإخراج التليفزيونى والإخبارى، والتزامها التام بكل الأكواد والمعايير المنظمة للتغطية الإخبارية فى العالم، فإنها تستطيع أداء دورها بشكل عصرى واحترافى ومهنى».

وأكدت النائبة عبلة الألفى ضرورة استمرار تدريب جميع العاملين بالقناة على كل المهارات الإعلامية المطلوبة، وحوكمة العملية الفنية والإخبارية لمعرفة مدى تأثير القناة، وقياس الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافيها.

وتابعت: «نتطلع لأن تكون قناة القاهرة الإخبارية سلاحًا إعلاميًا حرًا، نستطيع من خلاله الرد على جميع الهجمات الشرسة التى تهدف لإيقاف مسيرة التقدم والرقى التى تسير بها مصر نحو مستقبل أفضل».

فيما أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» يمثل نقلة إعلامية كبيرة، ويمكّن مصر من عرض وجهات نظرها حول الموضوعات، ليس على الصعيد المحلى فقط بل على المستوى الدولى، ويسمح لها بإرسال رسائل واضحة ومحددة حول مواقفها فى كل الموضوعات، ورؤيتها حول كل الملفات الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف: «ستكون القناة نافذة تعبّر عن مواقف مصر، ونموذجًا واثقًا يتعامل برؤية واضحة مع الموضوعات المتشابكة والمختلفة ويوضح المواقف المصرية بشكل جلى لا يقبل الشك أو التأويل، ما يخدم مكانة مصر وسياستها الخارجية، خاصة مع وجود مراسلين للقناة على المستوى العالمى، وهو ما يسهل الاطلاع على التطورات والأحداث بشكل سريع».