أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022 موعد صرف التموين
يبدأ أصحاب بطاقات التموين غدًا الثلاثاء في صرف مخصصات السلع التموينية الخاصة بهم لشهر نوفمبر، ورغم اتجاه الدولة لتحرير سعر صرف العملات وتركها للعرض والطلب مما ترتب عليه زيادة كبير في أسعار أغلب العملات أمام الجنيه المصري وخاصة الدولار مما تسبب في ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية إلا أن السلع التموينية ظلت كما هي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.
موعد صرف السلع التموينية نوفمبر 2022
تبدأ وزارة التموين غًدا الثلاثاء في صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر، ويتم طرح 31 سلعة تموينية في منافذ صرف التموين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي، وأكدت وزارة التموين أن جميع السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين لم تتغير أسعارها وهي نفس أسعار صرفها الشهر الماضي.
أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2022
- سكر معبأ 1 كجم: 10.5 جنيه
- أرز معبأ 1 كجم: 10.50 جنيه
- مكرونة 800 جم: 10.5 جنيه
- مكرونة 400 جم: 5.25 جنيه
- زيت خليط 800 مللي:25 جنيهًا
- عدس مجروش: 500:12 جنيهًا
- فول معبأ 500 جم: 7.50 جنيه
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم : 11 جنيهًا
- مسلى صناعي 800 : 30 جنيهًا
- شاي ناعم 40 جم: 3.50 جنيه
- صلصة 300 جم : 6 جنيهات
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا: 12 جنيهًا
- مربى أنواع 350 جرامًا: 14 جنيهًا
- جبنة تتراباك 250 جم : 7.50 جنيهات
- جبنة تتراباك 500: 14 جنيهًا
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم: 20 جنيهًا
- مسحوق عادي يدوي 800 جم: 10.50 جنيه
- صابون غسيل 125 جم: 2.25 جنيه
- صابون تواليت 125 جم: 6.50 جنيهات
- لبن جاف 100 جم: 20 جنيهًا
- خل 5% 900 ملي: 5 جنيهات
- كيس ملح طعام 300 جم : 1 جنيه
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم : 2 جنيه
- كيس سايل غسي أواني 80 جم: 2 جنيه
- بسكويت يويوز سادة: جنيه
- بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2 جنيه
- بسكويت تمورو أنواع: 3 جنيهات
- بسكويت بو أنواع: 3 جنيهات
- ظرف طحينة بيضاء 24 جم: 2 جنيه
- تونة مفتتة 140 جرام: 12 جنيهًا
- مربى أنواع 350 جم:14 جنيهًا
- قهوة سريعة الذوبان: 3 جنيهات
- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات: 5.25 جنيه