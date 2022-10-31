أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022 موعد صرف التموين

يبدأ أصحاب بطاقات التموين غدًا الثلاثاء في صرف مخصصات السلع التموينية الخاصة بهم لشهر نوفمبر، ورغم اتجاه الدولة لتحرير سعر صرف العملات وتركها للعرض والطلب مما ترتب عليه زيادة كبير في أسعار أغلب العملات أمام الجنيه المصري وخاصة الدولار مما تسبب في ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية إلا أن السلع التموينية ظلت كما هي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.

موعد صرف السلع التموينية نوفمبر 2022

تبدأ وزارة التموين غًدا الثلاثاء في صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر، ويتم طرح 31 سلعة تموينية في منافذ صرف التموين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي، وأكدت وزارة التموين أن جميع السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين لم تتغير أسعارها وهي نفس أسعار صرفها الشهر الماضي.

أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2022

سكر معبأ 1 كجم: 10.5 جنيه

أرز معبأ 1 كجم: 10.50 جنيه

مكرونة 800 جم: 10.5 جنيه

مكرونة 400 جم: 5.25 جنيه

زيت خليط 800 مللي:25 جنيهًا

عدس مجروش: 500:12 جنيهًا

فول معبأ 500 جم: 7.50 جنيه

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم : 11 جنيهًا

مسلى صناعي 800 : 30 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم: 3.50 جنيه