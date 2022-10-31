المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل سائق بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الشروع فى قتل سائق لخلافات بينهما بدائرة قسم شرطة المرج.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه اعترف بوجود خلافات بين المتهمين وبينه وتشاجروا معه يوم الواقعة وطعنوه في ذراعة.

كان قد تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد سقوط المجني عليه أثر مشاجرة بينه وبين المتهمين أمام مسكنه وتم إسعافه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع إلي المجني تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن سلاح أبيض “مطواه” مستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.